بعد يومين على كارثة مدرسة في إندونيسيا.. أكثر من 90 تلميذا لا يزالون تحت الأنقاض

شفق نيوز- جاكرتا

لا يزال ما لا يقل عن 91 تلميذا عالقين تحت الأنقاض، بعد نحو يومين من انهيار مبنى مدرسة إسلامية داخلية في إندونيسيا، بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير عائلات المفقودين.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف، صباح اليوم الأربعاء، للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين الماضي، في قاعة الصلاة بمدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، والتي كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.

وأكدت السلطات، "وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح".

وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، مساء أمس الثلاثاء، عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.