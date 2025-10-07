بعد أيام.. موسكو تحتضن أول قمة روسية عربية بمشاركة 22 دولة

شفق نيوز- موسكو

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الثلاثاء، أن بلاده وجهت دعوة لقادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في العاصمة موسكو.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية، إن "قائمة المشاركين ستصبح واضحة بصورة نهائية على أي حال، فقد وجهنا الدعوة لقادة جميع الدول الـ22 وبالطبع للأمين العام لجامعة الدول العربية".

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت قطر مشاركتها في القمة الروسية العربية في موسكو، مشيرة إلى أنها ستصل إلى القمة محملة برسالة شراكة وتفاهم متبادل وسلام في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "القمة الروسية العربية في موسكو تأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من تبعات الصراع الجيوسياسي، بما في ذلك جراء النزاع الروسي الأوكراني، سنصل إلى القمة حاملين رسالة شراكة وتفاهم متبادل وإحلال للسلام في المنطقة، استناداً إلى المبادرة العربية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".

ومن المقرر أن تُعقد القمة الروسية العربية الأولى في موسكو في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن والطاقة.