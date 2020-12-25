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بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-25T18:26:55+0000
بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من داخل بلدة عين عيسى، يوم الجمعة، بتعرض البلدة لقصف من قبل الفصائل الموالية لتركيا.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أنّ الفصائل الموالية لتركيا قصفت عصر اليوم الأحياء السكنية داخل مركز بلدة عين عيسى بقذائف الهاون والمدافع الثقيلة وسقوط إحداها في الأحياء الشرقية من البلدة دون أن تنفجر وتسببت بحالة من الهلع والخوف بين المدنيين دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت هذه المصادر؛ أنّ مركز المدينة تعرض للقصف على بعد مئات المترات من القاعدة الروسية والتي التزمت الصمت مع قوات النظام السوري مما أثار غضب المدنيين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قصف مركز بلدة عين عيسى بشكل مباشر من قبل الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا بعد أكثر من عشرة أيام من القصف المتقطع على عدد من القرى في الريف الشرقي للبلدة.

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