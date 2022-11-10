بعد أيام قليلة.. عدد سكان العالم يبلغ 8 مليارات نسمة  

شفق نيوز/ توقع موقع World Population Review الأمريكي الذي يعنى بالتعداد السكاني، أن يصل سكان العالم الى 8 مليارات نسمة منتصف الشهر الحالي 2022.

وقال الموقع في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الساعة السكانية العالمية قدرت أن عدد سكان العالم اعتبارًا من سبتمبر/ ايلول 2022 بلغ 7.922.312.800 مليارات شخص وارتفع حاليا الى 7.975.105.156 مليارا شخص"، مبينا انه "من المتوقع أن يصل إلى 8 مليارات بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022".

واضاف ان "عدد سكان العالم يستمر في الزيادة بنحو 140 شخصًا في الدقيقة، مع المواليد التي تفوق الوفيات في معظم البلدان"، مستدركا انه "بشكل عام كان فإن النمو السكاني يتباطأ حاليا ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ حتى يصل معدل النمو السكاني إلى الصفر (عدد متساوٍ من المواليد والوفيات) خلال 2080-2100 ، عندما يبلغ عدد سكان حوالي 10.4 مليارات شخص، بعد هذا الوقت، ومن المتوقع أن يتحول معدل النمو السكاني إلى سالب، مما يؤدي إلى انخفاض عدد سكان العالم".

واشار ان "الصين تعد حاليًا الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من 1.425 مليار نسمة اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2022، تليها الهند التي يقدر عدد سكانها بـ 1.417 مليار شخص وهي آخذة بالازدياد والتي من المتوقع أن يرتفع عدد السكان فيها الى 1.670 مليار شخص في عام 2050".

وبينت أن "معدل النمو السكاني بلغ ذروته في عام 1970 عند 2.06٪ نمو سنويًا، ولكنه انخفض إلى 1.78٪ بحلول عام 1980. وظلت المعدلات ثابتة نسبيًا طوال الثمانينيات، مع ارتفاع طفيف إلى 1.80٪ بحلول عام 1990 ليتم بعدها بالانخفاض بشدة، حيث انخفض إلى 1.37٪ في عام 2000 ، و 1.27٪ في عام 2010 ، و 0.87٪ في عام 2020، وتتوقع الأمم المتحدة أن يستمر معدل النمو السكاني العالمي في الانخفاض خلال العقود العديدة القادمة ، حتى ينخفض إلى النمو السكاني السلبي في حوالي عام 2100.