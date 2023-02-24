بعد أوكرانيا.. روسيا تلمح باقتطاع أراض بولندية لضمان امنها

شفق نيوز / كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الجمعة، عن دفع حدود الدول المعادية لروسيا عسكريا بما فيها بولندا، عضو الناتو، كوسيلة ضمان للسلام الدائم مع كييف.

وقال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن "الوسيلة الوحيدة أمام موسكو لضمان السلام الدائم مع أوكرانيا هي دفع حدود الدول المعادية إلى الوراء قدر الإمكان، حتى وإن كان ذلك يعني حدود بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تعليقات ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في رسالة عبر حسابه على تطبيق تليغرام بعد عام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في إطار ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" لحماية الناطقين بالروسية وضمان أمنها، وفقا لـ"رويترز".

وتقول أوكرانيا إنها تدافع عن نفسها في وجه حرب عدوانية غير مبررة على غرار الحروب الاستعمارية وتعهدت باستعادة جميع أراضيها بالقوة بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

والجمعة، توقع ميدفيديف، وهو حليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "تنتصر" روسيا وأن "يضع شكل من أشكال الاتفاقات الفضفاضة حداً للحرب في نهاية المطاف".

ولبولندا حدود شرقية طويلة مع أوكرانيا وروسيا البيضاء حليفة موسكو إلى جانب حدود بمسافة نحو 200 كيلومتر في شمال شرقها مع جيب كالينينغراد الروسي، حسب "رويترز".

وأي اعتداء على حدود بولندا سيجعل روسيا للمرة الأولى في صراع مباشر مع حلف شمال الأطلسي.

ولعبت بولندا، وهي حليف رئيسي لأوكرانيا، دورا أساسيا في إقناع الحلفاء الأوروبيين بالتبرع بآليات ثقيلة لأوكرانيا، بينها دبابات، وهي خطوة عارضتها عدة دول حتى وقت قريب.

والجمعة، حضر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إلى كييف، لتوجيه إشارة دعم "واضحة" لأوكرانيا، مع مرور عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة البولندية على تويتر.

وكتب بيوتر مولر "بعد عام على بدء الحرب الروسية، توجه رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى كييف لتوجيه إشارة دعم واضحة جديدة إلى الدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا"، حسب "فرانس برس".

وسترسل بولندا دبابات "ليوبارد-2" القتالية إلى أوكرانيا، الجمعة، وهي الأولى من 14 مركبة وعدت بها الحكومة البولندية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول مطلع على الأمر ، إن رئيس الوزراء البولندي، سيعلن التسليم خلال رحلته إلى كييف.

وهذا الأسبوع، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة في العاصمة البولندية وارسو بالدفاع على "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي إذا ما تعرضت للهجوم.

وبعدما كان مدفيديف يُعتبر في الماضي شخصية ليبرالية في النظام الروسي، بات من أشد المدافعين عن غزو أوكرانيا ويضاعف الانتقادات اللاذعة لكييف وحلفائها الغربيين، وفقا لـ"فرانس برس".

ويعبر ميدفيديف البالغ من العمر 57 عاما، عن آراء متشددة على نحو متزايد، ويرى بعض المحللين السياسيين إنه من الشخصيات التي قد يفكر فيها بوتين يوما ما لخلافته، حسب "رويترز".