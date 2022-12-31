بعد وفاة 19 طفلا.. الهند تغلق مصنع أدوية للسعال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن إيقاف العمل بمصنع ينتج أدوية سعال بعد وفاة 19 طفلاً، لاحتوائه مواد سامة.

وقالت الوزارة، إن الهند أوقفت الإنتاج بوحدة تابعة لشركة أدوية مقرها بالقرب من نيودلهي بعد ارتباط دواء للسعال من إنتاجها بوفاة 19 طفلا في أوزبكستان.

وقال وزير الصحة الهندي، مانسوخ مانادفيا، إنه جرى وقف الإنتاج في نويدا، وهي الوحدة التابعة لشركة ماريون بيوتك خارج دلهي.

وكتب الوزير على تويتر: "توقفت جميع أنشطة التصنيع في وحدة نويدا التابعة لماريون بايوتيك الليلة الماضية، بينما يجري المزيد من التحقيق".

وقالت أوزبكستان هذا الأسبوع إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة سمرقند جنوب شرق البلاد بعد تناول شراب "دوك-1 ماكس" من إنتاج شركة "ماريون بايوتيك".

وأفادت وسائل الإعلام الأوزبكية، الخميس، بأن طفلا آخر، وهو رضيع عمره عام واحد، في منطقة قشقاداريو.

وقالت وزارة الصحة الأوزبكية إن الدواء يحتوي على مادة سامة وهي "الإيثيلين غليكول" وتم إعطاؤه للأطفال بجرعات أكبر من الجرعة القياسية المناسبة لهم سواء عن طريق الآباء، الذين ظنوا أنه علاج للبرد، أو بناء على نصيحة من الصيادلة.