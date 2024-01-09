بعد "وسام الطويل".. اسرائيل تعلن تصفية مسؤول "وحدة المسيّرات" في حزب الله

شفق نيوز/ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، تصفية مسؤول "وحدة المسيّرات" في حزب الله.

وقالت الهيئة، إن "المسؤول في حزب الله تم تصفيته في قصف إسرائيلي داخل الجنوب اللبناني".

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، وسام طويل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة فأن وسام الطويل يشغل منصب نائب قائد قوات الرضوان في حزب الله، وهي قوات "النخبة" في الحزب.