بعد وزيري الدفاع والخارجية.. بايدن يزور اسرائيل

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، أن الرئيس الاميركي جو بايدن سيقوم بزيارة الى إسرائيل.

وقالت القناة "12 الاسرائيلية"، إن "هنالك استعدادات في إسرائيل لوصول الرئيس بايدن في وقت مبكر من يوم الأربعاء أو الخميس".

من جهتها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هنالك استعدادات لوصول بايدن إلى إسرائيل نهاية الأسبوع وبعد زيارته المتوقعة لتل أبيب سيتوجه إلى مصر".

وكانت وكالة فرانس برس، نقلت عن مصدر مطلع امس الأحد قوله، إن "مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل في وقت قريب".

وتأتي هذه الزيارة، بعد وصول كل من وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية انتوني بلينكن الى إسرائيل في خضم الصراع بين إسرائيل وحماس.