سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد أوروبا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف بينها منع السفر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-25T21:14:51+0000
بعد أوروبا.. واشنطن تفرض عقوبات على بوتين ولافروف بينها منع السفر

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن الولايات المتحدة انضمت إلى الحلفاء الأوروبيين في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقال البيت الأبيض، إن "منع السفر سيكون جزءا من العقوبات الأميركية على بوتن ولافروف".

لكن البيت الابيض اشار الى أنه "ليس من مصلحة واشنطن أن تخوض حربا مع روسيا وبالتالي لن ترسل قواتها لأوكرانيا".

من جانبها قالت الخارجية الروسية، إن "العقوبات ضد بوتين ولافروف إثبات للعجز المطلق للغرب في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية".

واشارت الى أن "العلاقات مع واشنطن وصلت إلى الحد الذي ستبدأ بعده نقطة اللاعودة".

وامس الجمعة، اعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات.

وقال بوريل بحسب "روسيا اليوم"، "هذه خطوة مهمة.. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن الرئيس الروسي بوتين".

وصرح جوزيب بوريل بأن "قائمة العقوبات ستشمل كل من يتعاون مع روسيا من بيلاروس".

related

فرنسا: لن ندخل في حرب مع دولة نووية من اجل أوكرانيا

Date: 2022-02-25 11:38:06
فرنسا: لن ندخل في حرب مع دولة نووية من اجل أوكرانيا

أردوغان متحدياً واشنطن: لا يمكن التراجع عن صفقة إس 400 الروسية

Date: 2019-06-29 12:12:40
أردوغان متحدياً واشنطن: لا يمكن التراجع عن صفقة إس 400 الروسية

الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

Date: 2019-06-01 10:34:41
الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

بمشاركة أمريكا.. الاتحاد الأوروبي يجتمع لمناقشة التوتر الروسي الأوكراني

Date: 2022-01-23 19:33:19
بمشاركة أمريكا.. الاتحاد الأوروبي يجتمع لمناقشة التوتر الروسي الأوكراني

روسيا توقف عالماً بارزاً بتهمة "الخيانة العظمى"

Date: 2021-08-12 15:06:29
روسيا توقف عالماً بارزاً بتهمة "الخيانة العظمى"

لافروف : الرئيس الاوكراني كاذب وعمليتنا مستمرة لإزاحة النازيين الجدد

Date: 2022-02-25 10:53:36
لافروف : الرئيس الاوكراني كاذب وعمليتنا مستمرة لإزاحة النازيين الجدد

واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

Date: 2019-09-30 21:57:01
واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا

Date: 2020-11-09 07:40:09
قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري وسط روسيا