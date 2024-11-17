بعد أوامر إخلاء.. إسرائيل تشن غارات جديدة على الضاحية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، شن ضربات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً استهداف بعض المواقع التابع لحزب الله اللبناني.

ويأتي ذلك، بعد ساعات، من تحذير إسرائيلي إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديد بعض المباني ومنها حدث بيروت، وبرج البراجنة، والشياح، بضرورة الابتعاد عنها.