بعد أوامر إخلاء.. إسرائيل تشن غارات جديدة على الضاحية
2024-11-17T06:30:55+00:00
شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، شن ضربات جوية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً استهداف بعض المواقع التابع لحزب الله اللبناني.
ويأتي ذلك، بعد ساعات، من تحذير إسرائيلي إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديد بعض المباني ومنها حدث بيروت، وبرج البراجنة، والشياح، بضرورة الابتعاد عنها.
وكتب المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع "إكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل جيش الدفاع ضدها في المدى الزمني القريب".
وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ55 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.