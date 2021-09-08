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بعد واقعة الأسرى الفلسطينيين.. أعمال شغب في سجن إسرائيلي والجيش يتدخل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-08T15:55:46+0000
بعد واقعة الأسرى الفلسطينيين.. أعمال شغب في سجن إسرائيلي والجيش يتدخل

شفق نيوز / استدعت السلطات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عشرات العسكريين إلى سجن النقب للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت فيه.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "نحو 30 من عناصر لواء غيفعاتي والموظفين الطبيين من كتيبة كاراكال جرى استدعاؤهم للتعامل مع أعمال الشغب في السجن المذكور".

واندلعت أعمال الشغب هذه في سجني كتسيعوت وريمون في جنوب إسرائيل على خلفية تشديد السلطات الإجراءات داخلهما.

وتأتي هذه التطورات بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري، من سجن جلبوع، عبر حفر نفق من السجن إلى باحة مجاورة له.

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