بعد واتساب وفيسبوك وانستغرام.. "سناب شات" خارج الخدمة في روسيا

شفق نيوز- موسكو

فرضت السلطات الروسية مؤخراً، قيودًا جديدة على خدمات الإنترنت، شملت خدمة مكالمات الفيديو التابعة لشركة آبل "FaceTime" وتطبيق المراسلة "سناب شات"، في خطوة تأتي ضمن جهود موسكو لتشديد السيطرة على الشبكة والاتصالات الرقمية.

وأوضح جهاز الرقابة على الإنترنت الروسي "روسكومنادزور" أن الخدمة والتطبيق يُستخدمان "لتنظيم أنشطة إرهابية، وتجنيد منفذين، وارتكاب عمليات احتيال وجرائم ضد المواطنين الروس"، مؤكدًا أن حجب سناب شات تم في 10 أكتوبر/تشرين الأول، رغم الإعلان عنه يوم أمس الخميس فقط.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات الروسية ضد منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث سبق حظر فيسبوك وانستغرام وتقييد يوتيوب، وحجب تطبيقات المراسلة "سيغنال" و"فايبر"، وأخيرًا تعطيل المكالمات عبر "واتساب" و"تيليغرام" العام الحالي، بدعوى استخدامها في أنشطة إجرامية.

وعلى الرغم من القيود، لا يزال بالإمكان أحيانًا التحايل على الحجب باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، والتي تُحجب أيضًا بشكل متكرر.

كما شهدت روسيا مؤخرًا حجب منصة الألعاب الشهيرة "Roblox"، بهدف حماية الأطفال من المحتوى غير القانوني، فيما شجعت السلطات استخدام تطبيق المراسلة الوطني "MAX" الذي يُسوّق كمنصة شاملة للمراسلة والخدمات الحكومية والدفع الإلكتروني، لكنه أثار انتقادات باعتباره أداة مراقبة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسات موسكو المتصاعدة للسيطرة على الإنترنت، خصوصًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، واستخدام السلطات عمليات قطع واسعة النطاق للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في صيف 2025، وهو ما اعتبره خبراء خطوة لتعزيز الرقابة والسيطرة على الشبكة.