بعد هروبهم من العراق .. عناصر في حزب العمال يسلمون انفسهم لتركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، أن 5 عناصر من حزب العمال الكوردستاني، سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، بعد هروبهم من مخابئ المنظمة "شمالي العراق".

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، أفادت فيه أن العناصر سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، بالتنسيق مع القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن التركي.

وأشار البيان إلى أن اولئك العناصر انضموا للمنظمة بين الأعوام 2011 و2015، وتبين أنهم شاركوا في أنشطة إرهابية في العراق وسوريا.

وبهذا ارتفع عدد عناصر الـpkk ممن سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية، بعد إقناعهم، منذ بداية العام الحالي، إلى 215 عنصرا.