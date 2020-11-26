سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد هروبهم من العراق .. عناصر في حزب العمال يسلمون انفسهم لتركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-26T10:26:26+0000
بعد هروبهم من العراق .. عناصر في حزب العمال يسلمون انفسهم لتركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، أن 5 عناصر من حزب العمال الكوردستاني، سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، بعد هروبهم من مخابئ المنظمة "شمالي العراق".

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، أفادت فيه أن العناصر سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، بالتنسيق مع القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن التركي.

وأشار البيان إلى أن اولئك العناصر انضموا للمنظمة بين الأعوام 2011 و2015، وتبين أنهم شاركوا في أنشطة إرهابية في العراق وسوريا.

وبهذا ارتفع عدد عناصر الـpkk ممن سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية، بعد إقناعهم، منذ بداية العام الحالي، إلى 215 عنصرا.

 

related

تركيا تتهم "العمال الكوردستاني" بتنفيذ هجوم انتحاري

Date: 2020-10-27 01:34:46
تركيا تتهم "العمال الكوردستاني" بتنفيذ هجوم انتحاري

أردوغان يزف بشرى سارة للاجئين: تفضلوا حدودنا مفتوحة

Date: 2020-02-29 16:30:24
أردوغان يزف بشرى سارة للاجئين: تفضلوا حدودنا مفتوحة

أكثر من 10 منظمات حقوقية دولية تؤكد انتهاك استقلالية القضاء في تركيا

Date: 2019-07-20 11:19:09
أكثر من 10 منظمات حقوقية دولية تؤكد انتهاك استقلالية القضاء في تركيا

مقتل عنصرين من الحرس الثوري باحباط تسلل مسلحين إلى إيران عبر تركيا

Date: 2019-07-02 21:08:29
مقتل عنصرين من الحرس الثوري باحباط تسلل مسلحين إلى إيران عبر تركيا

مصرع 7 اشخاص بتحطم طائرة في تركيا

Date: 2020-07-16 07:52:17
مصرع 7 اشخاص بتحطم طائرة في تركيا

اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

Date: 2020-03-05 22:17:54
اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

اردوغان يسمي عقدا خاصا: اهم ما حدث في تاريخ تركيا الحديث

Date: 2019-07-14 18:47:12
اردوغان يسمي عقدا خاصا: اهم ما حدث في تاريخ تركيا الحديث

مصرع ثمانية مهاجرين بغرق زورقهم قبالة سواحل تركيا

Date: 2019-06-17 12:52:16
مصرع ثمانية مهاجرين بغرق زورقهم قبالة سواحل تركيا