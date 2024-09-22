بعد هجوم من العراق.. انفجارات في سماء إسرائيل (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على طائرة من دون طيار، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي فوق مدينة بيسان، ليل الأحد.

وبحسب الجيش، فإن الطائرة من دون طيار انطلقت من العراق وحلقت فوق سوريا قبل أن تصل إلى إسرائيل.

وقال الجيش إن "الحادث انتهى"، من دون أن يوضح ما إذا كانت المسيّرة قد تم اعتراضها.

אזעקות ביישובים רבים בעמק המעיינות, תיעוד: מיירטים באזור הכנרתצילום: לפי סעיף 27א' pic.twitter.com/JziTciM33Y — החדשות - N12 (@N12News) September 22, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت خلال الليل، انفجارات في سماء مدينة بيسان، التي تقع إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة.

وكانت فصائل عراقية مسلحة قالت إنها شنت هجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة متفجرة على إسرائيل، الأحد، في إطار "مرحلة جديدة في جبهة الإسناد" مع لبنان.

كما أعلنت الفصائل في بيان لاحق إنها نفذت هجوما بالطيران المسيّر على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، مؤكدة في بيان "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".