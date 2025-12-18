بعد هجوم بوندي.. أستراليا تشدد قوانين مواجهة التطرف

شفق نيوز- سيدني

أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، يوم الخميس، أن الحكومة ستمنح وزارة الداخلية صلاحيات جديدة لإلغاء تأشيرات من يروّجون للكراهية، في إطار جهودها لمكافحة التطرف.

وذكر ألبانيز، أن "الحكومة ستقدم تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على خطاب الكراهية، وستتبنى إصلاحات تهدف إلى القضاء على الكراهية والتطرف داخل المجتمع".

والأحد الماضي، أفادت تقارير أسترالية بوقوع إطلاق نار جماعي خلال احتفال بعيد "حانوكا" (الأنوار) اليهودي، في منطقة شاطئ "بوندي" بمدينة سيدني الأسترالية.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، إن "الحادث يعد هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أن "نحو 16 شخصا قتلوا ونُقل المصابون (نحو 29 شخصا) إلى مستشفيات سيدني، بينهم شرطيان".