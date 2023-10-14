بعد هجوم المدرسة وغلق متحف اللوفر.. إنذار يغلق قصر فرساي في فرنسا

شفق نيوز/ أخلت الشرطة الفرنسية قصر "فرساي"، يوم السبت، بعد ورود إنذار يفيد بوجود قنبلة بداخل القصر التاريخي الشهير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر في الشرطة الفرنسية، قوله إن التحذير جاء عبر رسالة مجهولة على الإنترنت، بوجود قنبلة داخل القصر الذي يعد معلماً سياحياً رئيسياً، وبالتالي سيكون القصر مغلقاً أمام السياح.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه أمام الزوار "لأسباب أمنية".

ونقلت عن متحدث باسم المتحف قوله "اخترنا إجلاء الزوار والإغلاق ليوم واحد لإجراء الفحوصات اللازمة".

وأشار إلى أن "متحف اللوفر تلقى إشعارا كتابيا بخطر يهدد المتحف وزواره"، وأن المتحف أغلق أبوابه في منتصف النهار".

ومنذ يوم أمس الجمعة تعيش فرنسا بعد الهجوم الإرهابي على مدرسة "أراس" الثانوية حالة "تأهب شديد" وهو أعلى مستوى من خطة الاستعداد لمكافحة الإرهاب.

وقتل مدرس في مدرسة ثانوية في "أراس" وأصيب عدة أشخاص بهجوم شنه رجل بسكين، وهو يهتف "الله أكبر".

وأعلن قصر الإليزيه اليوم السبت نشر 7000 جندي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب بسبب التهديدات الناشئة على خلفية التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.