بعد هجوم الحوثيين.. الإمارات تعلن "النفير" للدفاع عن البلاد

شفق نيوز/ غردت النيابة العامة لدولة الإمارات، يوم الثلاثاء، عن المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من هجوم جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قالت إنها قامت بعملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، الاثنين، مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات.

وبالتزامن مع احتفاظ الإمارات بحق الرد، كما قالت، غردت النيابة العامة الإماراتية عن الخدمة العسكرية، الثلاثاء.

وقالت: "الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.المادة 43 من الدستور".

https://twitter.com/UAE_PP/status/1483282781245480962