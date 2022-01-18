سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد هجوم الحوثيين.. الإمارات تعلن "النفير" للدفاع عن البلاد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-18T05:35:29+0000
بعد هجوم الحوثيين.. الإمارات تعلن "النفير" للدفاع عن البلاد

شفق نيوز/ غردت النيابة العامة لدولة الإمارات، يوم الثلاثاء، عن المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من هجوم جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قالت إنها قامت بعملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، الاثنين، مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات.

وبالتزامن مع احتفاظ الإمارات بحق الرد، كما قالت، غردت النيابة العامة الإماراتية عن الخدمة العسكرية، الثلاثاء.

وقالت: "الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.المادة 43 من الدستور".

https://twitter.com/UAE_PP/status/1483282781245480962

related

الحوثيون يقتحمون العمق الإماراتي.. انفجار صهاريج وحريق بمطار ابو ظبي

Date: 2022-01-17 09:33:10
الحوثيون يقتحمون العمق الإماراتي.. انفجار صهاريج وحريق بمطار ابو ظبي

الحوثيون يهددون بشن مزيد من الهجمات على الإمارات

Date: 2022-01-17 20:17:37
الحوثيون يهددون بشن مزيد من الهجمات على الإمارات

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

مسؤول إماراتي كبير يبدأ مباحثات في طهران

Date: 2021-12-06 08:21:39
مسؤول إماراتي كبير يبدأ مباحثات في طهران

مخاوف أمنية تدفع السعودية والإمارات للتواصل مع إيران

Date: 2021-06-09 15:21:13
مخاوف أمنية تدفع السعودية والإمارات للتواصل مع إيران

الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بمسيرة للمرة الثانية خلال ساعات

Date: 2020-10-26 15:02:59
الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بمسيرة للمرة الثانية خلال ساعات

برلماني إيراني: الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران المحتجزة

Date: 2019-10-20 18:23:10
برلماني إيراني: الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران المحتجزة

السعودية تعترض طائرتين مسيرتين صوب خميس مشيط

Date: 2021-06-27 15:07:05
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين صوب خميس مشيط