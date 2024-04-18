بعد هجومها الواسع على إسرائيل.. أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، يوم الخميس، عقوبات على إيران بسبب هجومها على إسرائيل.

وقال الرئيس الاميركي جو بايدن: "قبل أقل من أسبوع، شنت ايران واحدة من اكبر الهجمات الصاروخية والمسيرات التي شهدها العالم ضد اسرائيل، ودافعت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا عن إسرائيل، لقد ساعدنا في صد هذا الهجوم، واليوم نحمل إيران المسؤولية ونفرض عقوبات جديدة وضوابط على إيران".

وأضاف بايدن: "تستهدف العقوبات القادة والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار التابع للحكومة الإيرانية، والذي مكّن من هذا الهجوم الوقح".

واوضح "كما ناقشت مع زملائي من قادة مجموعة السبع في صباح اليوم التالي للهجوم، فإننا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، وقد أصدر حلفاؤنا وشركاؤنا، أو سيصدرون، عقوبات وإجراءات إضافية لتقييد برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وتابع: "فرضت الولايات المتحدة خلال إدارتي عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان بما في ذلك إيران ووكلاؤها حماس وحزب الله والحوثيون. وسوف نستمر في ذلك، لقد وجهت فريقي، بما في ذلك وزارة الخزانة، لمواصلة فرض العقوبات التي تزيد من تضعف الصناعات العسكرية الإيرانية".

وختم بايدن: "ليكن واضحا لجميع الذين يمكّنون أو يدعمون الهجمات الإيرانية، الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، نحن ملتزمون بأمن أفرادنا وشركائنا في المنطقة. ولن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبتك".