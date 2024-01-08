بعد هتافات قاطعت كلمته.. بايدن: نسعى لتقليص وجود إسرائيل في غزة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، السعي لكي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة، في وقت تدخل فيه الحرب شهرها الرابع.

وخلال كلمة له في كنيسة بولاية ساوث كارولينا، هتف بعض الحاضرين بشعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وردا على ذلك، قال بايدن: إننا "نتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف: أنا أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لتقليص تواجدها في قطاع غزة على نحو "ملحوظ"، لافتاً إلى أنه يستخدم كل ما يمكن فعله من أجل ذلك.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يجري الآن زيارة الشرق الأوسط، هي الرابعة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وأكد بلينكن مجددا، رفضه "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وعدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع.