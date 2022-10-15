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بعد أن وصفها بايدن بـ"أخطر دول العالم".. باكستان تستدعي السفير الأمريكي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-15T14:49:56+0000
بعد أن وصفها بايدن بـ"أخطر دول العالم".. باكستان تستدعي السفير الأمريكي

شفق نيوز / استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم السبت، السفير الأمريكي في إسلام آباد، على خلفية وصف الرئيس جو بايدن بأنها واحدة من أخطر دول العالم، بالإضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي.

وقال الوزير بيلاوال بوتو زرداري، إنه جرى استدعاء السفير الأمريكي في البلاد، بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن "باكستان ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم، لأنها تمتلك أسلحة نووية".

وأضاف الوزير، أنه فوجئ بتعليقات بايدن، وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل".

وأضاف بوتو زرداري، أنه "لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأدلى بايدن بهذه التصريحات يوم الخميس خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي "لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي".

وتطرّق بايدن في أثناء الحفل إلى الحديث عن علاقات الولايات المتحدة بعدة دول مثل تجاه روسيا والصين ثم انتقل إلى الحديث عن باكستان بعبارات اعتبرتها وسائل إعلام "الأكثر عدائية ضد إسلام آباد".

وتأتي تعليقات بايدن بعد يومين فقط من إصدار وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المكونة من 48 صفحة.

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