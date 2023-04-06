بعد أن فضحته على الملأ.. الممثلة الإباحية: ترامب لا يستحق السجن

شفق نيوز / اعتبرت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يستحق السجن على الجريمة التي ارتكبها ضدّها، حسب قولها.

وكشفت الممثلة الإباحية عن أنها رغم ذلك تتطلع إلى تقديم شهادتها أمام المحكمة، مردفة بالقول: "إنه أمر مخيف، ولكنني أتطلع للإدلاء بشهادتي، وليس لدي ما أخفيه وأنا الشخص الوحيد الذي يقول الحقيقة".

وأضافت دانيلز، أن "في حال لم يتم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها في إطار هذه القضية، فمن الممكن النظر إليها على أنّها غير موثوقة وغير جديرة بالثقة في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق".

وكانت "فوكس نيوز" قد ذكرت بوقت سابق، أن أقصى عقوبة ممكنة لإجمالي التهم الموجهة ضد ترامب، قد تصل إلى 136 عاما في السجن.

ويواصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إصراره على براءته من التهم كافة، وقال محاميه أيضا، جو تاكوبينا، إن المزاعم ضد موكله "تفتقر إلى الحقائق".