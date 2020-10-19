سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد أن شكك في وجود الفيروس.. كورونا يخطف نجم في مواقع التواصل

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-19T04:39:04+0000
بعد أن شكك في وجود الفيروس.. كورونا يخطف نجم في مواقع التواصل

شفق نيوز/ اجهز فيروس كورونا على صانع محتوى في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن شكك في وجود الفيروس.

وفارق الأوكراني ديميتري ستاجوك، وهو مؤثر في مجال اللياقة البدنية له نحو مليون متابع على منصات التواصل، الحياة عن عمر 33 عاما، بعد أن أدخل مستشفى كييف مرتين.

وكان ستاجوك أصيب بعدوى كورونا أثناء رحلة إلى تركيا، ثم عاد إلى بلاده حيث اشتدت عليه الأعراض، ونقل إلى المستشفى لأيام وغادرها، لكنه سرعان ما عاد إليها بعد تدهور حالته.

إلا أن زوجته السابقة صوفيا أعلنت وفاته، مشيرة إلى تعرضه إلى أن مضاعفات في القلب أودت بحياته، حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقبيل وفاته، خرج ستاجوك أمام متابعيه وحذرهم من الاستهانة بالفيروس، مؤكدا: "أريد أن أريكم كيف أصبحت مريضا، وأريد أن أحذر الجميع بقوة. كنت أعتقد أن كورونا غير موجود حتى أصبت به".

وتابع: "(كوفيد 19) ليس مرضا ضعيفا ولا ينتهي بسرعة. إنه ثقيل".

وشعر ستاجوك أثناء رحلة تركيا بتورم في رقبته وصعوبات في التنفس حسبما قال، ولدى عودته إلى أوكرانيا أثبت اختبار كورونا إصابته بالفيروس.

وأضاف في آخر رسائله: "المستشفى مليء بالمرضى، بعضهم يتلقى العلاج في الطرقات"، مشيرا إلى أن حالته تطلبت وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وكشفت صوفيا أنه مكث في مستشفى كييف 8 أيام ثم سمح له بالخروج، لكن بعد ساعات قليلة أعيد إليها حيث "كان يموت".

وظلت صوفيا، وهي مؤثرة أيضا، تنشر تطورات حالته الصحية، حتى أعلنت وفاته مؤخرا بعد أن "فشل الجميع في مساعدته".

 

related

هونغ كونغ تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-04 06:27:06
هونغ كونغ تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

العالم يسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا

Date: 2020-10-08 19:15:46
العالم يسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا

وفيات ايران بفيروس كورونا تصل لـ2234 بينهم 30 مصرفياً

Date: 2020-03-26 12:27:55
وفيات ايران بفيروس كورونا تصل لـ2234 بينهم 30 مصرفياً

كورونا يصل 60 دولة.. أصاب 86 ألفا وقتل 2900 حتى الآن

Date: 2020-03-01 09:09:53
كورونا يصل 60 دولة.. أصاب 86 ألفا وقتل 2900 حتى الآن

"فارس": إصابة مسؤول في مكتب خامنئي بفيروس كورونا

Date: 2020-03-12 00:15:24
"فارس": إصابة مسؤول في مكتب خامنئي بفيروس كورونا

إيران تحمي خامنئي من "كورونا" بإجراءات خاصة.. تعرف عليها

Date: 2020-02-21 11:20:21
إيران تحمي خامنئي من "كورونا" بإجراءات خاصة.. تعرف عليها

أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا العالم

Date: 2020-10-19 05:00:48
أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا العالم

الصين تكتشف فيروس كورونا على دجاج برازيلي مجمد

Date: 2020-08-13 07:24:29
الصين تكتشف فيروس كورونا على دجاج برازيلي مجمد