بعد نهار عنيف.. غارات اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الاسرائيلي، فجر الأربعاء، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد نهار عنيف استهدف ذات المنطقة بـ13 غارة أوقعت ضحايا.

واستهدفت الغارات الجديدة مباني سكنية في حارة حريك والليلكي.

وذكرت السلطات اللبنانية أن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة.

ولقي 12 شخصا حتفهم إثر هجوم على قرية جون جنوبي لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيا لجأ إليه نازحون.