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بعد مكوثهم في العراق وسوريا .. تركيا تعتقل 19 داعشيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-14T07:05:48+0000
بعد مكوثهم في العراق وسوريا .. تركيا تعتقل 19 داعشيا

اعتقلت الشرطة التركية 19 أجنبيًا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر السبت، بمدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة "الاناضول" الرسمية التركية أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عملية لإلقاء القبض على أجانب دخلوا تركيا بطرق غير قانونية بعد مكوثهم لفترة في العراق وسوريا يحاربون بصفوف التنظيم الإرهابي.

واضافت أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في 9 مناطق بإسطنبول.

وأشار إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 19 أجنبيًا من عناصر التنظيم، فضلا عن وثائق تنظيمه، ومواد رقمية.

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