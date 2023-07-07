بعد مقتل عنصرين منه في السليمانية.. الكوردستاني الإيراني يطالب بغداد واربيل بالتدخل

شفق نيوز/ أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض، يوم الجمعة، بياناً حول مقتل اثنين من عناصره بمنطقة قلادزة التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الساعة 12:40 من ليلة أمس وعندما كان عدد من عناصر الحزب زاروا منطقة (هلشو) التابعة لقلادزة للتنزه، اُطلق النار عليهم من قبل احد مستأجَري الجمهورية الاسلامية الايرانية ما ادى الى مقتل اثنين من العناصر هما عادل مهاجر المعروف بسرباز والآخر لقمان ناجي ".

وطالب الحزب حكومتي بغداد واربيل باتخاذ مواقف تجاه ما تمارسه إيران من "إرهاب" وفق وصف البيان.

وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر محلي، بمقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض بإطلاق نار في أحد مناطق السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس"، موضحا أن "مسلحاً أطلق النار على عناصر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة قلادزة التابعة لمحافظة السليمانية ما أدى إلى مقتل عنصرين من الحزب".

واضاف المصدر، ان "الشخص المهاجم عاد الى الحدود الايرانية بعد تنفيذ الهجوم"، موضحا أن "هوية الشخص المهاجم غير معروفة حتى الآن".