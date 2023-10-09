بعد مقتل عناصره.. حزب الله يرد بالصواريخ واسرائيل تجيب بقصف مدفعي

شفق نيوز/ رد حزب الله اللبناني على مقتل عدد من عناصره بقصف مواقع اسرائيلية.

ونعى حزب الله اللبناني، في وقت سابق من يوم الاثنين، 7 من عناصره قتلوا في قصف اسرائيلي جنوبي لبنان.

وذكر بيان صادر عن حزب الله أن "مجموعات من المقاومة الإسلامية قامت في ردٍّ أوّلي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة".

وفي غضون ذلك؛ قال الجيش الإسرائيلي؛ أن قطعاته تشن قصفا مدفعيا ردا على نيران أطلقت قبل قليل من لبنان باتجاه إسرائيل.