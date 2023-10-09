بعد مقتل عناصره.. حزب الله يرد بالصواريخ واسرائيل تجيب بقصف مدفعي
شفق نيوز/ رد حزب الله اللبناني على مقتل عدد من عناصره بقصف مواقع اسرائيلية.
ونعى حزب الله اللبناني، في وقت سابق من يوم الاثنين، 7 من عناصره قتلوا في قصف اسرائيلي جنوبي لبنان.
وذكر بيان صادر عن حزب الله أن "مجموعات من المقاومة الإسلامية قامت في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".
وفي غضون ذلك؛ قال الجيش الإسرائيلي؛ أن قطعاته تشن قصفا مدفعيا ردا على نيران أطلقت قبل قليل من لبنان باتجاه إسرائيل.