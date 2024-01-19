بعد مقتل طفل بهجوم أربيل.. هولندا تستدعي السفير الإيراني وتطالب من عبد اللهيان توضيحاً

شفق نيوز/ استدعت هولندا، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لديها، بعد مقتل طفل يحمل الجنسية الهولندية في الهجمات الصاروخية للحرس الثوري على أربيل بالعراق، الثلاثاء الماضي.

ونقل بيان عن وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويسترا، قوله إن "طفلاً هولندياً عمره أقل من عام واحد لقي حتفه في الهجمات الإيرانية على أربيل".

وأضاف أنه طلب من وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان توضيحاً، واستدعى السفير الإيراني".

وشن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة.