بعد مقتل "أبو طالب".. حزب الله يقصف شمال اسرائيل بـ100 صاروخ

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 100 صاروخ جرى إطلاقها من جنوب من لبنان، عبرت الحدود إلى شمالي إسرائيل.

وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة صواريخ، فيما سقطت أخرى في عدة مواقع، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

من جانبه أعلن حزب الله أنه قد أطلق عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنع عسكري في شمال إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن كان حزب الله قد نعى، ليل الثلاثاء الأربعاء، قيادياً بارزاً في صفوفه، قتل في "ضربة إسرائيلية" بجنوب لبنان بالإضافة إلى مقاتل آخر، في حين قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن القيادي هو "الأعلى" الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر من 8 أشهر.

وكانت 3 مصادر أمنية قد قالت لرويترز، إن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر الثلاثاء، أدت إلى مقتل قائد ميداني كبير بجماعة حزب الله و3 مقاتلين.

وقال مصدر أمني إن القيادي القتيل هو طالب عبدالله، أبرز عضو في حزب الله يقتل في الأعمال القتالية الدائرة بين الجماعة وإسرائيل .

وأوضح المصدر أنه كان "قائد جماعة حزب الله بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي". وذكرت المصادر الأمنية أن الأعضاء الأربعة استُهدفوا على الأرجح خلال اجتماع.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم نشر أسمائها، إن أبو طالب كان أعلى في الترتيب من وسام الطويل، القائد الكبير بحزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يناير الماضي.

وقُتل حوالي 300 من مقاتلي حزب الله، بمن فيهم قادة وأعضاء ذوو مسؤوليات رئيسية، في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 320 من أعضاء حزب الله.