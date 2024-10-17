بعد مقتل السنوار.. نتنياهو يتحدث عن "سلام" في الشرق الاوسط وغالانت يوجه رسالة لمقاتلي حماس

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، تصفية قائد حركة حماس في غزة ورئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، في وقت دعا فيه وزير الدفاع يوآف غالانت مقاتلي حماس الى الاستسلام.

وقال نتنياهو، "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي جنودنا، لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

وأضاف نتنياهو، أن "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار"، مؤكداً في ذات الوقت "مواصلة العمل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

من جانبه علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على مقتل السنوار، ودعا مقاتلي الحركة إلى الاستسلام وتحرير الرهائن.

ووصف غالانت السنوار بـ "القاتل والإرهابي الحقير". متهما إياه بأنه "الإرهابي الرئيسي، الذي خطط ونفذ (مذبحة) السابع من أكتوبر، والتي قتل خلالها العديد من الإسرائيليين الأبرياء - الأطفال والنساء وكبار السن".

واعتبر غالانت "أن القضاء على السنوار ينضم إلى سلسلة طويلة من التصفيات - من نصر الله إلى محمد ضيف والعديد من (الإرهابيين). سنلاحق أعداءنا ونقضي عليهم".

وأضاف: "مات السنوار وهو يتعرض للضرب والملاحقة والفرار - لم يمت كقائد، بل كشخص يهتم بنفسه فقط. هذه رسالة واضحة لجميع أعدائنا - سيصل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أي شخص يحاول إيذاء مواطني إسرائيل أو قواتنا الأمنية، وسنقدمهم للعدالة".

وأشار المسؤول إلى أن "القضاء على يحيى السنوار يبعث برسالة واضحة إلى جميع عائلات الشهداء وعائلات الرهائن - نحن نفعل كل شيء من أجل الوصول إلى أولئك الذين أذوا أحباءكم وتحرير الرهائن وإعادتهم إلى عائلاتهم".

كما وجه رسالة إلى سكان غزة، قائلا: "الرجل الذي جلب الكارثة والموت إلى قطاع غزة، الرجل الذي جعلكم تعانون نتيجة لأفعاله القاتلة - لقد حانت نهاية هذا الرجل. لقد حان الوقت للخروج وإطلاق سراح الرهائن، (لأولئك المتورطين في القتال) ارفعوا أيديكم واستسلموا. اخرجوا مع الرهائن، وحرروهم واستسلموا".

واختتم بالقول: "إنه لشرف لي أن أحيي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان العامة ومدير جهاز الأمن العام على عملهم الدؤوب".

في السياق، وصل رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى المكان الذي قتل فيه زعيم حركة حماس يحيي السنوار، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ورافق هاليفي ورونين قائد المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة. وقال هاليفي:"هذه مهنيتهم وهذا إصراركم - بعد سنة أغلقنا الحساب مع السنوار".

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه قتل يحيى السنوار قائد حركة حماس في عملية بجنوب قطاع غزة أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكيد على أنه تم تصفية يحيى السنوار".