بعد معارك شرسة.. الجيش السوداني يستعيد أراض حدودية مع إثيوبيا

شفق نيوز/ أعلن الجيش السوداني، يوم الاثنين، استعادة السيطرة على المزيد من المناطق في مدينة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن "منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف شرقي السودان شهدت مواجهات شرسة بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية".

وأشارت إلى أن "مليشيات إثيوبية من قوميتي الأمهرا والكومنت نفذت الأسبوع الماضي هجمات مسلحة على مزارعين سودانيين في الشريط الحدودي بين البلدين واعتدت عليهم كما اختطفت عمالا وسلبت آليات وحاصدات تخص المزارعين السودانيين".

وأفادت بأن الجيش السوداني "دحر هذه الميليشيات من مشروعي إبرة وتدلي وطاردها حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية"، لافتة إلى أن "الجيش أقام معسكرا ونقطة ارتكاز في مستوطنة (حسن كردي) قبالة الحدود مع إثيوبيا".

وبدأ الجيش السوداني منذ تشرين الثاني 2020، يعيد انتشاره في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقًا إنه استرد 90% من المساحات التي كانت تحتلها قوات وميليشيات إثيوبية طوال 26 عامًا.