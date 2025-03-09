بعد مطالبات دولية.. الشرع يشكل لجنة لتقصي حقائق أحداث الساحل السوري

شفق نيوز/ قرر رئيس سوريا، أحمد الشرع، يوم الأحد، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار/ مارس الجاري.

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد وجه الشرع اللجنة، برفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من صدور هذا القرار.

وجاءت هذه الخطوة، بعد مطالبات دولية أبرزها من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا بمحاسبة مرتكبي "المجازر" ضد الأقليات في غرب سوريا خلال الأيام الأخيرة، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها.

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على "أساس طائفي" 745 شخصاً، مؤكداً أنهم "ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام".