بعد مصرع 8 روس.. مصر تحقق بغرق "سندباد"‎

شفق نيوز/ شرعت السلطات المصرية، يوم الخميس، بالتحقيق في حادث غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة على البحر الأحمر، والذي أسفر عن وفاة 6 سياح يحملون الجنسية الروسية.

‎وتجرى هذه التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث "وضمان إجراءات السلامة في الرحلات البحرية السياحية".

وقال محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، إن بلاغاً ورد الخميس لغرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

‎وأوضح حنفي، في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية أن الغواصة كان على متنها 50 راكبا من جنسيات مختلفة، (5 مصريين طاقم الغواصة- 45 جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي).

‎وقال إنه على الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التي وصلت لمكان الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)، وعودة باقي الناجين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودون.