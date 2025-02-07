بعد مصادرة طائرتها.. فنزويلا تصف وزير الخارجية الأمريكي بـ"اللص"

شفق نيوز/ اعتبرت وزارة الخارجية الفنزويلية، يوم الجمعة، مصادرة واشنطن طائرة فنزويلية ثانية في جمهورية الدومينيكان "سرقة وقحة"، ووصفت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه "لصّ".

وقالت الوزارة في بيان إن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تدين أمام العالم أجمع السرقة الوقحة لطائرة تابعة للأمة الفنزويلية، والتي تمّت بناء على أوامر من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو" الذي وصفته بأنه "لص".

وأضافت متحدثة عن روبيو إن "كراهيته لفنزويلا تقوده الآن إلى ارتكاب جريمة علنية، إذ قام بمصادرة طائرة بشكل غير قانوني بالتواطؤ" مع جمهورية الدومينيكان.

ووزارة الخارجية الفنزويلية اعتبرت أن "هذا الهجوم على فنزويلا يثبت أن روبيو ليس أكثر من مجرم متنكّر في صورة سياسي، ويستخدم منصبه لنهب أصول بلدنا".

وتابعت "إن كراهيته تجعله مجرما دوليا قادرا على انتهاك أي قاعدة لإلحاق الضرر بوطننا. سيُسجل ماركو روبيو في التاريخ على حقيقته: لص وعدو معلن لشعبنا"، مضيفة أن "فنزويلا ستتخذ كل التدابير اللازمة للتنديد بهذه السرقة والمطالبة بإعادة طائرتيها على الفور".

ويأتي هذا بعدما صادرت الولايات المتحدة الخميس طائرة تابعة للحكومة الفنزويلية، وذلك خلال زيارة أجراها روبيو إلى جمهورية الدومينيكان، على الرغم من إعادة تفعيل واشنطن قنوات دبلوماسية مع الرئيس اليساري نيكولاس مادورو.

وتفقّد روبيو مطاراً عسكرياً في العاصمة سانتو دومينغو حيث ألصق المدعي العام في الجمهورية وممثل سلطات إنفاذ القانون الأميركية لافتة كتب عليها "تمت مصادرتها" على طائرة من طراز داسو فالكون 200 تحمل العلم الفنزويلي.

وصادرت سلطات جمهورية الدومينيكان الطائرة العام الماضي بعد أن قالت السلطات الأميركية إنها انتهكت عقوبات أميركية مفروضة على فنزويلا.

واستخدم مسؤولون فنزويليون الطائرة للسفر إلى اليونان وتركيا وروسيا ونيكاراغوا وكوبا، ووصلت إلى جمهورية الدومينيكان للصيانة، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

وفي أيلول/ سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن مصادرة طائرة حكومية فنزويلية أخرى في جمهورية الدومينيكان كان يستخدمها مادورو في رحلات دولية.

وتعهّد الرئيس دونالد ترامب اتّباع سياسة متشدّدة حيال فنزويلا، وكان سعى في ولايته الرئاسية الأولى إلى إطاحة مادورو الذي واجه تشكيكاً دولياً في شرعية فوزه بالانتخابات.

لكن المبعوث الخاص لترامب إلى فنزويلا ريتشارد غرينيل، زار كراكاس في الأسبوع الماضي للقاء مادورو وتأمين الإفراج عن ستة معتقلين أميركيين.

وقالت فنزويلا إن المحادثات سادها "احترام متبادل"، لكن روبيو ومسؤولين أميركيين آخرين شدّدوا على أن واشنطن ما زالت ترفض الاعتراف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا.