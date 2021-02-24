بعد محاكمة استمرت 3 سنوات، القضاء الألماني يصدر حكمه بحق "داعية الكراهية العراقي"

شفق نيوز/ قضت محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، بالسجن عشر سنوات ونصف السنة على الداعية العراقي "أبو ولاء" بتهم الانتماء إلى منظمة "إرهابية" أجنبية وتمويل "الإرهاب".

وذكر موقع DW عربية الألماني، أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله، حكمت بسجن "القائد المفترض" لتنظيم داعش في ألمانيا "أبو ولاء"، في ختام محاكمة طويلة استمرت ثلاث سنوات للرجل البالغ من العمر 37 عاما ووصل إلى ألمانيا في 2001.

وبين الموقع الألماني أن "أبو لاء" بالإضافة إلى انتمائه لداعش وتمويل "الإرهاب" كان يساعد في التحضير لأعمال عنيفة، ويقوم بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في العراق وسوريا.

وأشار إلى أنه استقر في قناعة القضاة أن "داعية الكراهية" وشبكته قد أدت إلى تطرف الشباب، خاصة في منطقة الرور وساكسونيا السفلى، وإرسالهم إلى مناطق معارك تنظيم داعش، مضيفاً أنه حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وثماني سنوات.

وكان "أبو ولاء" خطيبا في مسجد بمدينة هيلدسهايم شمالي ألمانيا، حيث اجتذب إسلاميين من جميع أنحاء ألمانيا، وتم إغلاق المسجد بقرار من السلطات الألمانية.

وكان الادعاء العام قد طالب بسجن المتهم الرئيسي لمدة 11 عاما وستة أشهر، ومدد تتراوح بين أربعة أعوام وستة أشهر و10 أعوام على الثلاثة الآخرين، بينما طالب الدفاع بتبرئة المتهمين أو استصدار أحكام أخف بحقهم.