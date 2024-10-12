بعد "مجزرة البيجر" اللبناني.. إيران تحظر استخدام اجهزة النداء واللاسلكي على الرحلات الجوية

شفق نيوز/ بعد التفجيرات الدامية التي طالت أجهزة "البيجر" في لبنان ونُسبت إلى إسرائيل، اصدرت السلطات الإيرانية تعليمات بحظر استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو قوله إنه "يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب أو شحنة غير مصحوبة".

يأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تفجير أجهزة نداء واتصال يستخدمها عناصر حزب الله المدعوم إيرانيا، بشكل متزامن في مناطق مختلفة من لبنان، يوم 17 سبتمبر، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا على الأقل.

كما أصيب نحو ثلاثة آلاف شخص آخرين بينهم السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني في هذا الهجوم الذي حملت إيران وحزب الله مسؤوليته لإسرائيل.

ليتبين لاحقاً، أن الموساد خطط لهذا الخرق الأمني غير المسبوق منذ سنوات، بحسب ما كشفت عدة مصادر مطلعة.