بعد ما جرى بالبيت الأبيض.. لندن تدعو زيلينسكي لقمتها

شفق نيوز/ تتجه قمة لندن الاستثنائية، التي ستعقد يوم غد الأحد، لأن تكون بمثابة دعم أوروبي صريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي دعي لحضورها، بعد ما جرى خلال لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستناقش القمة التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطط الدفاع والأمن المشتركة.

وقد تحدث ستارمر مع الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد اشتباكهما في البيت الأبيض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وبحسب التقرير، يحتفظ ستارمر "بدعم لا يتزعزع لأوكرانيا".

وكان عدد من القادة الأوروبيين أكدوا الجمعة دعمهم لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي، بما في ذلك رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وغيرهم من القادة.

وتوالت ردود فعل القادة الأوروبيين على اللقاء العاصف بين وزيلينسكي، إذ أكدت إسبانيا على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إنها تقف إلى جانب أوكرانيا، فيما قال المستشار أولاف شولتس "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا".

وأكدت هولندا أن دعمها لأوكرانيا "لن يتزعزع"، فيما دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى "قمة فورية" بين أوروبا والولايات المتحدة بعد المشادة الحادة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.