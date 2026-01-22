بعد مادورو.. البيت الأبيض يخطط للإطاحة بالنظام الكوبي

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الخميس، أن إدارة البيت الأبيض تخطط للإطاحة بالنظام الشيوعي الحاكم في كوبا بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة دونالد ترمب تبحث عن شخصيات في الحكومة الكوبية يمكنها المساعدة في إبرام صفقة لإخراج النظام الشيوعي حتى نهاية العام الحالي.

وقال مسؤول إن إدارة ترمب ركزت خلال اجتماعات مع المنفيين الكوبيين والجماعات المدنية في ميامي وواشنطن، على تحديد شخص ما داخل حكومة كوبا الحالية، يرى المؤشرات الواضحة ويرغب في إبرام صفقة.

وأضافت المصادر أن تقديرات الإدارة الأميركية تشير إلى أن وضع الاقتصاد الكوبي على وشك الانهيار، وأن الحكومة لم تكن يوماً بهذا الضعف بعد فقدانها حليفاً رئيسياً هو الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو.

ورسمت تقييمات الاستخبارات الأميركية صورة قاتمة لاقتصاد الجزيرة، الذي يعاني من نقص مزمن في السلع الأساسية والأدوية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وفقاً لأشخاص مطلعين على التحليل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة لم تهدد علناً باستخدام القوة العسكرية في كوبا، يقول مسؤولون في إدارة ترمب سراً إن الغارة الجريئة التي أخرجت مادورو يجب أن تكون بمثابة تهديد ضمني لهافانا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعين قولهم إن إدارة ترمب لا تملك خطة محددة لإنهاء الحكم الشيوعي الذي يسيطر على الجزيرة الكاريبية منذ ما يقرب من سبعة عقود، لكنهم يرون في اعتقال مادورو والتنازلات اللاحقة التي قدمها حلفاؤه بمثابة نموذج تحذيري لكوبا.

وأفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن عملية 3 كانون الثاني/ يناير الجاري لاعتقال مادورو، تمت بمساعدة أحد المقربين من الزعيم الفنزويلي، وأسفرت عن مقتل 32 جندياً كوبياً وعناصر استخبارات من فريق حماية مادورو.