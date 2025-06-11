بعد لوس أنجلوس.. المدن الأمريكية على موعد مع احتجاجات كبيرة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن استعداد المدن الأمريكية لجولة جديدة من الاحتجاجات على الهجرة.

ويأتي ذلك بعد أن فرض عمدة لوس انجلوس حظر تجول ليلي وسط المدينة، فيما ألقى حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، باللوم على الرئيس دونالد ترامب في الاضطرابات التي بدأت بمداهمات الترحيل الأسبوع الماضي.

ووفق الصحيفة، أدى حظر التجول إلى هدوء وسط مدينة لوس أنجلوس، بعد 5 أيام من الاحتجاجات على مداهمات الهجرة الفيدرالية، والتي تحولت إلى أعمال عنف أحيانًا.

التوترات ظلت مرتفعة بعد أن أعلن الجيش الأمريكي انضمام 700 جندي من مشاة البحرية إلى قوات الحرس الوطني في المدينة يوم الأربعاء.

وصرحت متحدثة باسم القيادة الشمالية للجيش الأمريكي بأن مشاة البحرية سيساعدون في حماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين، بمن فيهم ضباط إنفاذ قوانين الهجرة.

ويوم أمس الثلاثاء، ألمح ترامب إلى أن الاحتجاجات في لوس أنجلوس بدأت تتلاشى، وأشاد بنفسه رغم تصعيد إدارته للرد العسكري، وهو استخدام نادر للغاية للقوات العاملة على الأراضي الأمريكية، وفق تعبير الصحيفة.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "بفعلي هذا، أوقفت العنف في لوس أنجلوس".

بدوره، ردّ حاكم كاليفورنيا بخطابٍ متلفز على الصعيد الوطني، بدا أنه يهدف إلى إيصاله إلى خارج الولاية.

وحذّر نيوسوم، وهو ديمقراطي، من أن نشر ترامب لما يقرب من 5000 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، مُخالفاً نصيحة مسؤولي الولاية، يُعدّ "إساءة استخدام سافرة للسلطة".

كما حذّر من "لحظة حرجة" للديمقراطية الأمريكية، وقال: "قد تكون كاليفورنيا في المقدمة، لكن من الواضح أن الأمر لن ينتهي هنا. ستليها ولايات أخرى. الديمقراطية هي التالية".

ويوم الثلاثاء، وهو اليوم الخامس من الاضطرابات، تزايدت الاحتجاجات التي بدأت في لوس أنجلوس حجمًا وكثافةً في جميع أنحاء البلاد.

وألقى بعض المتظاهرين وسط مدينة شيكاغو زجاجات مياه على رجال الشرطة، وخرّبوا سيارتين على الأقل.

وفي نيويورك، اعتقلت الشرطة العشرات قرب المباني الفيدرالية في مانهاتن السفلى، وفقًا للشرطة.

وفي أتلانتا، استخدمت الشرطة مواد كيميائية، وقوة بدنية، لطرد بضع عشرات من المتظاهرين من مكان تواجدهم على طريق سريع.

وأكدت الصحيفة أنه كان من المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في عدة مدن، اليوم الأربعاء، بما في ذلك: لاس فيغاس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، ومينيابوليس، وسان أنطونيو، وسياتل.

نقلت عن بعض المنظمين قولهم إن المظاهرات المحلية هذا الأسبوع كانت تمهيدًا لمظاهرات وطنية أخرى مُخطط لها، يوم السبت، ضد الرئيس ترامب، وعرض عسكري غير اعتيادي في واشنطن العاصمة.

ويوم أمس، حذّر ترامب من أن أي متظاهر يتجمع خلال العرض العسكري "سيُقابل بقوة هائلة"، دون الخوض في التفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي، لـ"نيويورك تايمز"، إن مناقشات تُجرى داخل إدارة ترامب، بما في ذلك في البنتاغون، حول نشر الحرس الوطني أو قوات عاملة في الخدمة الفعلية في مدن خارج لوس أنجلوس.

وأعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، في وقت متأخر الثلاثاء، أنه سينشر قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء الولاية للحفاظ على النظام، ليصبح أول حاكم أمريكي يفعل ذلك منذ بدء الاضطرابات.