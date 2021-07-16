بعد ألمانيا.. فيضانات قاتلة غير مسبوقة تجتاح بلجيكا

شفق نيوز/ لقي 20 شخصًا مصرعهم وفقد 20 آخرون في الفيضانات في بلجيكا، حسب أرقام مؤقتة قدمتها، الجمعة، وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحافي، إن هذه الفيضانات ”غير مسبوقة“.

وأضاف: ”ما زلنا ننتظر الحصيلة النهائية، لكن قد تكون هذه الفيضانات الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد“، معلنا الثلاثاء 20 تموز/يوليو يوم حداد وطني.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت السلطات الألمانية إن عدد من لاقوا حتفهم في فيضانات غربي قفز إلى 103 ارتفاعا من 93، فيما قالت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء بألمانيا إن التيار انقطع عن 114 ألف منزل في غرب البلاد.