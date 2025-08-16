بعد لقاء بوتين.. ترامب يجري اتصالات مطولة مع زيلينسكي وقادة "الناتو"

شفق نيوز- واشنطن

كشف البيت الأبيض، يوم السبت، عن اجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيت الأبيض، أن "ترامب تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي الناتو عقب قمة عقدها مع بوتين أمس الجمعة"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب أجرى "مكالمة مطولة" مع زيلينسكي من الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن.

بدوره، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن ترامب أطلع القادة الأوروبيين على نتائج قمته مع بوتين.

بينما ذكر موقع "أكسيوس"، أن ترامب تحدث لأكثر من ساعة ونصف مع زيلنسكي والقادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج اجتماعه مع بوتين".

وأضاف أن "المكالمة بين ترامب وزيلنسكي وزعماء النيتو لم تكن سهلة"، مبيناً أن "زيلنسكي يخطط للقاء الرئيس ترمب في واشنطن يوم الاثنين".

ونقلت "رويترز" عن زيلنسكي قوله إن "أوروبا يجب أن تكون جزءا من المحادثات في جميع المراحل".

هذا وكانت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قد ذكرت أن ترامب بصدد إطلاع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى والقادة الأوروبيين الآخرين على نتائج قمته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

واختتمت في ولاية ألاسكا الأمريكية، مساء يوم أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، القمة التي جمعت ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي هدفت إلى التوصل لاتفاق ينهي العمليات العسكرية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ العام 2022.

وبحسب ما أوردته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كان مقرراً أن يعقد بوتين وترامب لقاءً ثنائياً، إلا أن صيغة الاجتماع تغيّرت إلى "ثلاثة مقابل ثلاثة". وقد رافق الرئيس الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، فيما ضم وفد ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف.