بعد إلغاء الضريبة الرقمية.. كندا تستأنف المفاوضات التجارية مع أميركا

شفق نيوز - أوتاوا

أعلنت الحكومة الكندية، يوم الاثنين، أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عقب الغاء الضريبة الرقمية.

وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، في بيان إن "ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو/ تموز 2025".

وأشار إلى "إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة".

وكانت كندا قد أقرت الضريبة الرقمية بنسبة 3% العام الماضي، وبدأ تنفيذها بأثر رجعي اعتباراً من 2022، ما أثار احتجاجاً أميركياً واسعاً.

ورداً على ذلك، علّق ترامب المفاوضات مع أوتاوا وهدّد بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات كندية، خاصة في قطاعي السيارات والمعادن.