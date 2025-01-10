بعد كاليفورنيا.. الحرائق تمتد إلى نيويورك

شفق نيوز/ أتى حريق على مربع سكني بمدينة برونكس بولاية نيويورك الأمريكية، بفعل رياح قوية بلغت سرعتها بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد التهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة، بعد وقت قصير من حريق مشابه شهدته ولاية كاليفورنيا.

وأكدت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن نحو 200 رجل إطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المباني التي تضررت بسبب الحريق.

وأوضحت الإدارة أن المباني المتضررة تضم بين 150 إلى 160 شقة سكنية، وأسفر الحريق عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين.

ولا تزال 3 حرائق خارجة عن السيطرة ومن بينها حريق باليساديس بين سانتا مونيكا وماليبو في غرب لوس أنجلوس، فيما أسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، ونزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، وتدمير ما يصل إلى 10 آلاف مبنى، بما في ذلك أحياء سكنية بأكملها، كما احترق ما لا يقل عن 35 ألف فدان من الأراضي، وهي مساحة تبلغ حوالي ضعف ونصف مساحة مانهاتن.