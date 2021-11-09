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بعد قطيعة 11 عاماً.. الاسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-09T16:28:50+0000
بعد قطيعة 11 عاماً.. الاسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

شفق نيوز/ استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع منذ 11 عاماً.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة السورية، رافق وزير الخارجية الإماراتي خلال زيارته إلى دمشق، خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

وأكد الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات.

وشدد بشار الأسد على أن الإمارات وقفت دائما إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه أكد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبرا أن ما حصل في سوريا أثّر على كل الدول العربية.

وأعرب الدبلوماسي الإماراتي عن ثقته أن سوريا وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود شعبها قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيرا إلى أن الإمارات مستعدة دائما لمساندة الشعب السوري.

كما تناول النقاش أيضا الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل اعلام بوصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى لكسر العزلة العربية عن دمشق والتي امتدت لأكثر من عشر سنوات.

 

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