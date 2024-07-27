بعد قصف "مجدل شمس".. إسرائيل: حزب الله تجاوز الخط الأحمر ونقترب من حرب شاملة معه

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، السبت، إن بلاده تقترب من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله.

وأضاف كاتس أن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر وسيكون الرد الإسرائيلي بناء على ذلك".

يأتي تصريح كاتس في أعقاب مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، السبت، إثر هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الضربة، لكن الجماعة اللبنانية نفت ذلك "نفيا قاطعا"، حسب ما جاء في بيانها.

وكشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرين، من بينهم حالات حرجة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الهجوم نفذ بصاروخ وأصاب ملعبا لكرة القدم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي حول الحادث في مجدل شمس: "نقدر أنه كان صاروخا ثقيلا كان من الصعب اعتراضه، رد الفعلسيكون قويا جدا".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قوله إن "حادثة الشمال ستؤدي إلى تحول نوعي في القتال ضد حزب الله".

من جهته، ذكر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن "المسؤول عن مقتل العديد من الأطفال في مجدل شمس هو نصر الله وحانالوقت ليدفع الثمن".