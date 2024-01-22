بعد قصف متبادل.. إيران وباكستان تستأنفان علاقاتهما وعبد اللهيان يزور إسلام آباد

شفق نيوز/ یتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان" الأسبوع المقبل الی باكستان بدعوة من وزير خارجية باكستان "جليل عباس جيلاني" .

واتفقت وزارتا خارجية إيران و باكستان في بيان مشترك على عودة سفيري البلدين إلى مهمتهما بحلول 26 كانون الثاني /يناير.

وعقب المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان، اتفق الجانبان في بيان على أن يعود سفيرا البلدين إلى أماكن عملهما بحلول 26 يناير 2024. وسیقوم حسين أميرعبداللهيان بزيارة باكستان في 29 يناير 2024 بدعوة من وزير خارجية باكستان "جليل عباس جيلاني".

كما، أعلنت الخارجية الإيرانية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، وعودة سفيري البلدين اعتبارا من الـ26 من يناير الجاري.

كما أكدت الوزارة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور إسلام آباد في 29 يناير الجاري.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية الباكستانية والإيرانية: بعد المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية باكستان وإيران، اتفق الجانبان على عودة سفيري البلدين إلى عملهما اعتبارا من الـ26 من يناير 2024.

وأضاف البيان: "سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة إسلام آباد بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني في 29 يناير الجاري".

وتصاعدت التوترات بين إيران وباكستان بعد تبادل الهجمات في عمق البلدين، حيث استهدفت إيران بهجوم صاروخي تنظيم جيش العدل في باكستان، بينما ردت باكستان ضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، ما أوقع حصيلة قتلى بالمنطقة الحدودية في إيران من 7 إلى 9 أشخاص، وفق الإعلام الرسمي في طهران.

ورغم أن العلاقات بين البلدين شابها بعض التوتر في الماضي فإن هذه الضربات غير مسبوقة بين جارتين تشتركان في حدود برية تقدر بنحو 700 كيلومتر.