بعد قصف للنظام.. تعزيزات تركية تصل مناطق خفض التصعيد في إدلب

شفق نيوز/ أفادت مصادر عسكرية من مدينة إدلب، بأن قوات النظام السوري والقوات الرديفة التابعة له قصفت صباح اليوم الثلاثاء عدة مواقع تابعة للفصائل الموالية لتركيا، في وقت وصلت فيه تعزيزات تركية جديدة إلى مناطق خفض التصعيد في إدلب.

والمناطق التي تعرضت للقصف هي قرى "كنصفرة وسفوهن والفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وأماكن في العنكاوي والعمقية وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية وسط تحليق مكثف من الطائرات الحربية الروسية على علو منخفض في منطقة خفض التصعيد إضافة لطائرات استطلاع روسية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "رتلا تركيا جديدا دخل نحو الأراضي السورية ، يقدر بـ15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب واتجهت إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب".

وعلى صعيد متصل أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 عنصر من "جيش النصر" بعد منتصف يوم أمس الاثنين ، في عملية تسلل لقوات النظام على نقاط الفصيل المنخرط في صفوف الجبهة الوطنية ، على محور قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وأضاف المرصد أنّ عبوة ناسفة انفجرت كانت مزروعة بسيارة "فان " في مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا أدت لإصابة طفلة بجروح إلى جانب ذلك عثرت الشرطة العسكرية على 3 عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير في كل من مدينة الباب وجرابلس وإعزاز ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب.