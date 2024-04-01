بعد قصف قنصليتها في سوريا.. ايران تتوعد اسرائيل بالـ"الرد"

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الإثنين، إن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث قوله: إن طهران ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

ووجهت إسرائيل، الاثنين، ضربات قوية للقنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل دبلوماسيين وقادة في الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت مصادر سورية مطلعة، يوم الاثنين، بمقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي و5 اشخاص آخرين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الغارة التي وقعت في دمشق استهدفت مبنى ملاصقاً لمبنى السفارة الايرانية وهو تابع لها، ومن المعتقد انه مقر اقامة السفير الايراني نفسه".

واوضحت المصادر ان "المعلومات الاولية تشير الى مقتل المستشار البارز في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، الى جانب 5 اشخاص اخرين".

كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، الإثنين، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل"خرقا لكل المواثيق الدولية".