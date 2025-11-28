بعد قرار ترمب.. الأمم المتحدة تطالب واشنطن بعدم منع الهجرة

شفق نيوز- جنيف

ردت وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الهجرة من دول "العالم الثالث" على خلفية الهجوم قرب البيت الأبيض، داعية واشنطن إلى مواصلة السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى البلاد.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجين بيون في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الغالبية العظمى من اللاجئين هم أفراد ملتزمون بالقانون في المجتمع المضيف، وعندما يصل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية إلى أراضي دولة ما، يجب أن يحصلوا على الإجراءات القانونية الواجبة للجوء".

وأضافت، "لذلك نريد حقا أن نناشد في هذه المرحلة الدول التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء بالسماح لهم بالدخول إليها".

بدوره رد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي في جنيف، على تصريحات ترمب قائلاً، إن "من حقهم (اللاجئين) الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تراعى الإجراءات القانونية الواجبة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهّد بتجميد الهجرة من دول "العالم الثالث"، في أعقاب هجوم وقع بالقرب من البيت الأبيض.

وتمثل هذه التعليقات، تصعيداً إضافياً في الإجراءات المتعلقة بالهجرة التي أمر بها ترمب منذ واقعة إطلاق النار أول أمس الأربعاء.

ويقول المحققون، إن منفذ الهجوم مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة توطين.