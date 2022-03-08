بعد قرار بايدن.. بوتين يحظر استيراد وتصدير المواد الخام من وإلى روسيا

شفق نيوز/ وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، يوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.

وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين.

وأعلن الرئيس الامريكي جو بادين، مساء اليوم الثلاثاء، حظراً شاملاً على كل ورادات النفط الروسية، والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقال بايدن في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز "سنمنع روسيا من الوصول الى بعض الاسواق والشركات الدولية لتنسحب من اوكرانيا، كما سنواصل احترام البند الخامس من ميثاق حلف الناتو ولن نقبل بأي اعتداء على دول الحلف".

واجتازت أسعار النفط، مساء اليوم الثلاثاء، حاجز 132 دولارا للبرميل عقب اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن حظراً على جميع وردات النفط الروسية.