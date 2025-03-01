بعد قرابة العام.. طهران تكشف عن فيديو لاحتجاز سفينة إسرائيلية

شفق نيوز/ بعد قرابة العام، كشفت طهران، عن فيديو يظهر لقطات جديدة للسفينة الإسرائيلية التي احتجزها الحرس الثوري، في مياه الخليج العام الماضي.

واحتجزت القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري في 13 نيسان/ أبريل الماضي سفينة حاويات تحمل اسم MSC Aries، وذلك عبر تنفيذ إنزال قوات على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.

والسفينة، التي تحمل اسم MSC Aries، كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة Zodiac، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وجاء احتجاز هذه السفينة بعد أيام من تعهّد طهران بالرد على هجوم إسرائيلي استهدف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل 7 من كبار مستشاري فيلق القدس الإيراني.